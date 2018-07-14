Путин и Эрдоган договорились встретиться в конце июля

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский
Владимир Путин поговорил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом впервые после победы турецкого лидера на выборах, которые прошли 24 июня. В ходе телефонного разговора лидеры договорились встретится лично в конце июля в Йоханнесбурге в рамках саммита БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии Эрдогана.
Путин и Эрдоган обсудили последние события, которые происходят в Сирии. Как сообщается, "президент Эрдоган подчеркнул, что гибель гражданского населения в Дераа является тревожным событием".
Глава Турции также заявил, что если произойдет что-то похожее в Идлибе, "то суть достигнутых в Астане договоренностей может полностью исчезнуть".
Ранее сообщалось, что Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры на полях саммита НАТО в Брюсселе. Встреча лидеров длилась около 40 минут.
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