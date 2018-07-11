Эрдоган и Меркель провели переговоры в Брюсселе

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Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели переговоры на полях саммита НАТО в Брюсселе. Встреча лидеров длилась около 40 минут.

Как сообщает агентство Anadolu, во переговорах участвовали глава МИД Турции Мевлют Чавшоглу, министр обороны Хулуси Акар и пресс-секретарь главы турецкого государства Ибрагим Калын.

Саммит НАТО проходит в Брюсселе 11 и 12 июля. На встрече собрались главы стран-участниц альянса. Ранее сообщалось, что в мероприятии участвует президент США Дональд Трамп, оно станет отправной точкой в его турне по Европе.

В рамках саммита было принято решение официально пригласить Македонию в Североатлантический альянс при условии смены названия государства. Его предполагается переименовать в Республику Северная Македония.