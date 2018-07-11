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В мире

11 июля, 18:50

Македония получила официальное приглашение в НАТО

за рубежом политика власть

Фото: AP/Darko Vojinovic

Македонию официально пригласили в Североатлантический альянс при условии смены названия государства.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг ранее сообщил, что лидеры НАТО на предстоящем 11-12 июля саммите в Брюсселе пригласят Македонию присоединиться к альянсу, передает РИА Новости.

По словам Столтенберга, было принято решение пригласить Скопье начать переговоры по вступлению.

Спор между Македонией и Грецией велся на протяжении 25 лет. Афины все время стремились добиться изменения названия соседнего государства, опасаясь территориальных претензий, и выступали против вступления Македонии в Евросоюз и НАТО.

17 июня главы внешнеполитических ведомств Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, согласно которому бывшая югославская республика становится Республикой Северная Македония.

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