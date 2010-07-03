Россельхознадзор выявил цветочный трипс в растениях из Нидерландов

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Россельхознадзор нашел карантинный для России западный цветочный трипс в сенполии из Нидерландов в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по МО.

"Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений", – подтвердили в пресс-службе.

В ведомстве заверили, что зараженные растения будут утилизированы в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

Ранее в Подмосковье были обнаружены зараженные персики из Сербии. В партии фруктов нашли восточную плодожорку.