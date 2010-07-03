Усилен контроль на границе с Украиной из-за сообщений о похожей на чуму инфекции

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Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Украиной из-за сообщений СМИ об инфекции, которая похожа на чуму. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Уточняется, что появилась информация о вспышке инфекции среди военнослужащих Украины в населенном пункте Авдеевка Донецкой области.

"В целях снижения рисков для населения РФ Роспотребнадзором приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и направлен запрос в МИД России для уточнения информации", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что природные очаги чумы ранее не регистрировались на этой территории.

Ранее в ведомстве напомнили о риске заразиться инфекционным заболеванием во время путешествий в экзотические страны. Речь идет о таких странах, как Таиланд, Шри-Ланка, Конго, Вьетнам, Индия, острова Индонезии, ЮАР и другие, куда в последнее время отправляется все больше туристов из РФ.

Россиянам напомнили, что в таких странах можно заразиться малярией, различными лихорадками, брюшным тифом, гепатитом А, холерой и чумой. Туристам рекомендуют перед поездкой интересоваться эпидемиологической ситуацией в стране.