Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор напомнил о риске заразиться инфекционным заболеванием во время путешествий в экзотические страны. Речь идет о таких странах, как Таиланд, Шри-Ланка, Конго, Вьетнам, Индия, острова Индонезии, ЮАР и другие, куда в последнее время отправляется все больше туристов из РФ.

"Эти края манят путешественников своей необычной культурой, загадочностью, интересной кухней. Но следует помнить, что помимо красивых фотографий и массы ярких впечатлений из экзотических стран можно привезти и различные заболевания", – отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что в таких странах можно заразиться малярией, различными лихорадками, брюшным тифом, гепатитом А, холерой и чумой. Туристам рекомендуют перед поездкой интересоваться эпидемиологической ситуацией в стране.

Кроме того, при планировании поездки следует сделать прививки, а в стране пребывания соблюдать правила личной гигиены и предусмотреть мероприятия по защите от насекомых. При обнаружении какие-либо признаков заболевания необходимо, не откладывая, посетить больницу.

Ранее исследователи предупредили россиян об угрозе распространения бактериальной инфекции, которая приводит к заболеваниями пищеварительного тракта. Заболевание энтероколит может сопровождаться сильными болями в желудке, тошнотой, рвотой и диареей.