Ученые предупредили о риске распространения опасной инфекции

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Исследователи предупредили россиян об угрозе распространения бактериальной инфекции, которая приводит к заболеваниями пищеварительного тракта. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам ученых, инфекция проникает внутрь организма, поражая слизистые оболочки тонкого и толстого кишечника. Заболевание энтероколит может сопровождаться сильными болями в желудке, тошнотой, рвотой и диареей. Были зафиксированы случаи повышения температуры и симптомы интоксикации.
Как поясняют специалисты, угроза развития бактериального энтероколита становится глобальнее за счет сопротивления микробов к антибиотикам из-за их чрезмерного потребления.
Ранее московские врачи разработали эффективный метод лечения тяжелых инфекций с помощью вирусов. Медики предложили лечить инфекционные заболевания при помощи вирусов-бактериофагов. По словам главного врача ГКБ № 67 Андрея Шкоды, технология будет бороться с устойчивыми к антибиотикам инфекциями.
До этого российские ученые разработали первую вакцину, защищающую сразу от пяти инфекционных заболеваний. Инъекция, которую называют "пять уколов в одном", защитит от дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B (или желтухи) и гемофильной инфекции. Вакцинацию будут проводить новорожденным и детям в возрасте до шести месяцев.
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