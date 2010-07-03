Ученые предупредили о риске распространения опасной инфекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Исследователи предупредили россиян об угрозе распространения бактериальной инфекции, которая приводит к заболеваниями пищеварительного тракта. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам ученых, инфекция проникает внутрь организма, поражая слизистые оболочки тонкого и толстого кишечника. Заболевание энтероколит может сопровождаться сильными болями в желудке, тошнотой, рвотой и диареей. Были зафиксированы случаи повышения температуры и симптомы интоксикации.

Как поясняют специалисты, угроза развития бактериального энтероколита становится глобальнее за счет сопротивления микробов к антибиотикам из-за их чрезмерного потребления.

Ранее московские врачи разработали эффективный метод лечения тяжелых инфекций с помощью вирусов. Медики предложили лечить инфекционные заболевания при помощи вирусов-бактериофагов. По словам главного врача ГКБ № 67 Андрея Шкоды, технология будет бороться с устойчивыми к антибиотикам инфекциями.

До этого российские ученые разработали первую вакцину, защищающую сразу от пяти инфекционных заболеваний. Инъекция, которую называют "пять уколов в одном", защитит от дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B (или желтухи) и гемофильной инфекции. Вакцинацию будут проводить новорожденным и детям в возрасте до шести месяцев.

