В Минздраве призвали россиян быть социально ответственными и соблюдать самоизоляцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова призвала россиян быть социально ответственными и соблюдать режим самоизоляции, чтобы в стране удалось прервать активную циркуляцию коронавируса, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, сейчас нельзя вести себя подобно капризным детям, которые ноют "не хочу, не буду".

"Важно понимать: если мы еще немного потерпим, то сможем прервать активную циркуляцию вируса в нашей стране, SARS-CoV-2 будет терять свою вирулентность, то есть токсичность – заразность его упадет. Только тогда возможно снижение заболеваемости", – заявила Малинникова.

Она подчеркнула, что в этом случае можно будет выйти из самоизоляции быстрее и с меньшими потерями.

Врач обратила внимание, что сегодня проводится в несколько раз больше тестов на COVID-19, чем несколько недель назад. Она отметила, что рост числа проведенных тестов покажет рост числа инфицированных. Если же не проводить тесты, то будут видны только явные случаи заболеваний – средней тяжести и тяжелые. Легкие же и бессимптомные случаи вообще не попадут в статистику и усугубят распространение инфекции.

Малинникова добавила, что большинство новых заболевших переносят вирус в легкой или бессимптомной форме.

"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% – средней тяжести и 11% тяжелых. Таким образом, общий прирост не сказался на среднем числе заболевших с тяжелыми симптомами, хотя именно они более значимые для здравоохранения страны", – объяснила главный инфекционист.

При первых симптомах ОРВИ она рекомендует не заниматься самолечением и обращаться к врачу.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов ранее предположил, что Россия войдет в топ-5 государств, лидирующих по общему числу заболевших коронавирусом, если в стране сохранится тенденция к увеличению новых случаев COVID-19 на 10 тысяч в сутки.

Специалист полагает, что ухудшить статистику могут майские праздники. По его мнению, ждать сейчас плато не стоит, поскольку для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель. Более того, эксперт считает, что очередного всплеска можно ожидать в ближайшие недели, поэтому пока вряд ли стоит рассчитывать на возвращение к обычной жизни.

По России за последние сутки зарегистрирован 10 581 случай COVID-19. Итого в стране 145 268 случаев COVID-19 в 85 регионах.