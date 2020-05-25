Захвативший заложников в банке в Москве арестован

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Хамовнический суд Москвы арестовал Алексея Барышникова, захватившего отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по статье 206 УК РФ ("Захват заложника")", – приводит ТАСС решение суда. Срок ареста был установлен до 23 июля.

Инцидент произошел в субботу, 23 мая, на Земляном Валу в одном из отделений столичного банка. По данным СК, захватчик сообщал, что имеет при себе взрывное устройство, угрожал сотрудникам и посетителям банка, однако внятных требований не выдвигал.

Мужчина был задержан при штурме. Позднее он признал вину. На вопрос следователей о целях поступка он ответил, что хотел узнать правду.

Психическое здоровье Барышникова решено оценить в ходе экспертизы.