Захватчик банка в Москве задержан в результате штурма

15:15
"Злоумышленник, угрожавший взрывом банка, задержан", – заявили в полиции.
Инцидент произошел по адресу: улица Земляной Вал, дом 41, строение 1.
"Только что спецназ провел штурм здания Альфа-банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства", – рассказал собеседник.
Неизвестный вошел с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован. Согласно предварительным сведениям, в офисе удерживали не менее пяти человек, по другой информации, оставался только один, а другие успели выйти. Представители банка уточняют, что их сотрудников в помещении нет.
"В банке вместе с захватчиком был один заложник. Никто не пострадал. Подозреваемый сопротивления не оказывал, он вел себя спокойно и продолжал вести прямой эфир на своей странице социальной сети", – утверждает источник агентства.
Ранее сообщалось, что захватчик не связывает свой поступок с деньгами. По их информации, он выбросил на улицу записку с текстом: "мне не нужны деньги, мне нужна правда".
Зона оцепления вокруг здания расширена. Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Суздальского переулка перекрыто. Представитель столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что на месте работают следователи, передает РИА Новости. В компании Delievery Club сообщили, что не получали запрос правоохранительных органов об участии курьера сервиса в происшествии.
Президент союза "Офицеры группа Альфа" Алексей Филатов оценил происшествие.
"Я бы не стал квалифицировать как терроризм. Человек этот одиночка, и я думаю, что человек с пограничной психикой, видимо, доведенной какими-то обстоятельствами бытовыми жизненными до такого психического срыва", – объяснил он в эфире телеканала Москва 24.
Захвативший заложников в банке в центре Москвы угрожает взрывом
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