Движение транспорта перекрыто в районе Земляного вала

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

Движение транспорта в районе Земляного вала перекрыто. Об этом говорится на официальной странице Московского транспорта в Twitter.

"Информируем, что движение по Верхней Сыромятнической улице – от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка перекрыто", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в доме 41 на Земляном валу, где находится "Альфа-банк", неизвестный, предположительно, удерживает не менее пяти людей и угрожает взорвать помещение.

В настоящий момент сотрудники полиции находятся на месте происшествия для проверки информации, туда отправился также СОБР Росгвардии. Зона оцепления вокруг здания расширена.

