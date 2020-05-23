СМИ сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

Полиция проверяют информацию о захвате заложников в отделении банка в центре Москвы, передает ТАСС.

Это произошло в доме 41 на Земляном валу, где находится "Альфа-банк". Источник в правоохранительных органах рассказал, что неизвестный удерживает там не менее пяти людей и угрожает взорвать помещение. Полицейские выехали на место, туда отправился также СОБР Росгвардии.

По данным источника, захватчик одет в черную куртку и спортивные штаны, он в черной маске. "В его руках желтый пакет, по его словам, со взрывным устройством внутри", – заключил собеседник агентства. Согласно последним сведениям агентства, мужчина требует от сотрудников крупную сумму денег.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, правоохранители ведут переговоры с предполагаемым захватчиком.

Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Суздальского переулка перекрыто, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы в микроблоге в Twitter.