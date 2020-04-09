Задержан подозреваемый в захвате заложников в Пятигорске

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Сотрудники правоохранительных органов освободили двух детей и женщину, которых родственник взял в заложники в Пятигорске, сообщает ТАСС.

В результате происшествия никто не пострадал. Злоумышленник задержан. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье "Захват заложников".

По данным следствия, 9 апреля 29-летний мужчина, находясь в квартире своей сестры, захватил ее с двумя несовершеннолетними детьми в заложники. Подозреваемый высказал требования, в том числе о передаче ему денежных средств и предоставлении возможности покинуть территорию России.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ранее сообщил, что инцидент произошел на улице Ессентукской. По предварительным данным, злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере.