Водитель украл из машины шефа 10 миллионов рублей в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Личный водитель украл из машины бизнесмена 10 миллионов рублей. Инцидент произошел в Тверском районе столицы, передает РЕН ТВ.

Кража произошла, когда предприниматель отдыхал в ресторане на Лесной улице. Водитель скрылся на автомобиле шефа, в котором находилась сумка с крупной суммой денег и личными вещами.

Бизнесмен заметил пропажу в тот момент, когда вышел из заведения. Он не смог дозвониться своему водителю, а также найти автомобиль.

Машину позднее обнаружили на парковке. На ее панели лежали документы и ключи. Сам водитель скрылся с похищенными деньгами.

Пресс-служба столичного главка МВД проинформировала, что по факту инцидента начата служебная проверка. Поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее академик РАН заявил о хищении 18 миллионов рублей. По его словам, неизвестные украли у него средства под предлогом торгов на бирже.