Академик РАН заявил о хищении 18 миллионов рублей

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Столичная полиция проверяет информацию о хищении денежных средств у академика Российской академии наук, физика Александра Сигова.

"В период с августа 2019 года по настоящее время неизвестные под предлогом проведения операций на бирже валюты и ценных бумаг похитили у него 18 миллионов рублей", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские инициировали проверку предоставленных данных, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее около 4 миллионов рублей и 2,5 тысячи долларов украли у бывшего сотрудника МВД в Москве. Переодетые в форму сотрудников ГИБДД, злоумышленники ограбили пенсионера ведомства и угнали его личный автомобиль марки Lexus.