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Происшествия

19 февраля, 15:17

Около 4 млн рублей и 2,5 тыс долларов украли у бывшего сотрудника МВД в Москве

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Переодетые в форму сотрудников ГИБДД злоумышленники ограбили пенсионера МВД в Москве и угнали его личный автомобиль марки Lexus. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Во вторник, 18 февраля, неизвестные остановили автомобиль потерпевшего, использовав форму сотрудников ГИБДД. Завладев автомобилем, они вместе с потерпевшим приехали к нему домой, где заставили им выдать денежную сумму в размере 4 миллионов рублей и 2,5 тысячи долларов. Злоумышленники далее скрылись на автомобиле Lexus, принадлежавшем потерпевшему.

По данным источника, пострадавший – экс-старший оперуполномоченный Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, вышедший на пенсию. В МВД по Москве факт происшествия подтвердили.

Ранее стало известно о разбойном нападении на северо-востоке Москвы, в Ярославском районе. Добычей злоумышленников стали 20 тонн сливочного масла, присвоенную продукцию они вывезли с одного из промышленных складов. Сумма ущерба составила 7 миллионов 640 тысяч рублей.

Дать отпор грабителю удалось девушке на юге столицы. Москвичка подверглась нападению неизвестного, который пытался овладеть ее мобильным телефоном. Злоумышленника задержали сотрудники полиции, им оказался ранее судимый 23-летний житель столицы.

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