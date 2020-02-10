Девушка отбилась от грабителя на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юге Москвы задержали подозреваемого в покушении на ограбление, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В полицию обратилась 23-летняя девушка. Она рассказала, что в подъезде одного из домов в Сумском проезде на нее напал неизвестный и пытался отобрать мобильный телефон.

Получив отпор, напавший скрылся, но вскоре был задержан полицейскими. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний москвич.

В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее двоих подозреваемых в разбойном нападении на продуктовый магазин задержали на севере столицы. Против мужчин возбудили уголовное дело.