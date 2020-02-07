Сотрудница банка в Москве перевела деньги со счета пенсионера своему мужу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудница столичного банка перевела деньги со счета пенсионера своему мужу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

В полицию поступило обращение от 80-летнего москвича о списании денежных средств со счета без его ведома. В ходе оперативно-разыскных мероприятий была задержана 35-летняя жительница столицы.

По данным полиции, злоумышленница, работающая в кредитном учреждении на Краснопрудной улице, совершила перевод денежных средств в размере 40 тысяч рублей со счета пенсионера на карту супруга, после чего сняла их в банкомате.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Полиция проверяет ее на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее 86-летняя женщина заплатила четыре тысячи долларов за дешевые витамины. Купить "лекарства" ей предложил неизвестный, который позвонил на городской телефон. Представившись врачом, он утверждал, что у нее обнаружена опасная болезнь, при которой необходимо принимать специальный препарат.

Испугавшись, пенсионерка согласилась купить предложенное лекарство. Тогда мужчина приехал к ней и передал ампулу с жидким веществом, а женщина заплатила за полученное "лекарство" деньги.

