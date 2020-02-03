Неизвестный украл у посетителя кафе в Москве со счета более 1 млн рублей

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Неизвестный украл у посетителя кафе в центре Москвы мобильный телефон и снял со счета более одного миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел по адресу: Пятницкая улица, дом 25, строение 1Д. В кафе злоумышленник сначала украл у посетителя телефон за шесть тысяч рублей, а затем через мобильное приложение снял со счета более одного миллиона рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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