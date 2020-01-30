Игрушки и хозтовары на 4,4 млн рублей украли из "Газели" в Зюзине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Игрушки и хозяйственные товары украли из "Газели" в столичном районе Зюзино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел на Большой Юшуньской улице. В ведомстве рассказали, что неизвестный путем взлома двери кузова проник в "Газель" и похитил оттуда игрушки, хозяйственные товары и бижутерию. Общий материальный ущерб составил 4,4 миллиона рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент ведется поиск злоумышленника.

Ранее на Краснопресненской набережной из автомобиля украли сумку, в которой находилось 3,4 миллиона рублей. Эти деньги потерпевший взял в долг у знакомого для приобретения автомобиля.

