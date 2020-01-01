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Москва 24

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Происшествия

10:07

Из магазина на западе Москвы украли серьги за 2,8 млн рублей

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестная украла из салона-магазина на западе Москвы серьги стоимостью более 2,8 миллиона рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в магазине на площади Киевского вокзала, дом 2. Женщина под предлогом покупки ювелирных изделий, попросила подобрать ей серьги, после ее ухода продавцы обнаружили пропажу двух комплектов.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Ранее неизвестный в Москве украл у пенсионерки сумку с 10 миллионами рублей. Сумка находилась в продуктовой тележке.

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