У кладовщика в центре столицы украли 3,4 млн рублей

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В центре столицы из автомобиля украли сумку, в которой находилось 3,4 миллиона рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как уточняется, в полицию обратился мужчина, работающий кладовщиком, и сообщил о краже денег на Краснопресненской набережной.

"Сотрудники полиции выяснили, что на парковке по указанному адресу неизвестный из салона машины Volkswagen Transporter похитил сумку, в которой находилось 3 миллиона 440 тысяч рублей. Эти деньги заявитель взял в долг у знакомого для приобретения автомобиля", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, личность злоумышленника устанавливают.

Ранее стало известно, что из квартиры на северо-западе Москвы украли валюту и украшения на 7 миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, неустановленный злоумышленник подобрал ключи к двери и проник в помещение. Помимо денег и драгоценностей, вор также похитил документы и ключи от дорогого автомобиля.

