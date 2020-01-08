Из квартиры в Москве украли валюту и украшения на 7 миллионов рублей

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На северо-западе Москвы ограбили квартиру. Из нее украли валюту и украшения на 7 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру по месту фактического проживания неработающей на проспекте Маршала Жукова, где совершил кражу денежных средств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник забрал 20 тысяч рублей, 30 тысяч долларов, 2 тысячи евро, золотые украшения и документы с ключами от автомобиля "Мерседес Е200". Общий ущерб составил 7,17 миллиона рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее неизвестный попытался ограбить банк на востоке столицы. Мужчина в медицинской маске зашел в здание финансовой организации и, угрожая пистолетом, потребовал передать ему деньги.