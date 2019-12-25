Более 7 миллионов рублей украли из банкомата в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные украли более 7 миллионов рублей из банкомата в ТиНАО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по столице.

Инцидент произошел в ночь на вторник. Двое мужчин пробрались в магазин в городе Московском, затем вскрыли банкомат и украли 7,4 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее на юго-востоке столицы двое мужчин и одна женщина, угрожая менеджеру торгового зала похожим на нож предметом, похитили шоколад и скрылись. Общая сумма ущерба составила 2 тысячи рублей.

До этого на улице Удальцова злоумышленники обокрали магазин ножей. Неизвестные путем отжатия оконной рамы проникли в магазин импортных ножей, взломали сейф и выкрали оттуда 7 миллионов 718 тысяч рублей.

