Двое мужчин и женщина напали на магазин в Кузьминках из-за шоколада

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Двое мужчин и женщина похитили из магазина на юго-востоке столицы шоколад. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Разбойное нападение произошло на Волгоградском проспекте, доме 102. Оперативные службы выяснили, что двое мужчин и одна женщина, угрожая менеджеру торгового зала похожим на нож предметом, похитили шоколад и скрылись. Общая сумма ущерба составила 2 тысячи рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В настоящий момент устанавливаются личности нападавших.

Ранее на улице Удальцова злоумышленники обокрали магазин ножей. Неизвестные путем отжатия оконной рамы проникли в магазин импортных ножей, взломали сейф и выкрали оттуда 7 миллионов 718 тысяч рублей.

