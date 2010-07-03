Злоумышленник украл табак на 200 тысяч рублей из магазина в центре Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Преступник похитил табачную продукцию из магазина в столичном районе Замоскворечье. Общий ущерб составил порядка 200 тысяч рублей. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Известно, что 27 ноября к полицейским с заявлением обратился уроженец Армении, являющийся индивидуальным предпринимателем.

"Мужчина сообщил, что неизвестный в темное время суток проник в продуктовый магазин на улице Люсиновская, дом 48/50 и похитил табачную продукцию на сумму 200 тысяч рублей", – сообщил источник.

По фактам происшествия сотрудники полиции открыли уголовное дело о краже. Сейчас устанавливается личность злоумышленника.

Ранее полицейские поймали подозреваемого в серии краж. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. Известно, что злоумышленник успел украсть свыше 100 единиц оборудования систем противопожарной безопасности.