Полицейские поймали подозреваемого в серии краж на сумму более миллиона рублей

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Подмосковным полицейским удалось найти и задержать подозреваемого в краже более 100 единиц оборудования систем противопожарной безопасности. Общий ущерб от действий преступника оценивается в сумму свыше 1 миллиона рублей. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на слова начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяны Петровой.

"Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Клин задержали 22-летнего уроженца Севеверо-Кавказского региона, подозреваемого в совершении серии краж. Установлено, что злоумышленники, используя ключи от домофонов, проникали в подъезды многоквартирных домов, расположенных по улице Чайковского, снимали металлические решетки в шахтах со второго по последние этажи и похищали электроприводы для клапанов системы дымоудаления", – подтвердила Петрова.

Начальник пресс-службы указала, что полицейским удалось установить и задержать одного из подозреваемых в столице. В этом сотрудникам правоохранительных органов помогли записи камер видеонаблюдения. В квартире злоумышленника были обнаружены ключи от домофонов, а также инструменты, которые использовались для совершения преступлений.

По фактам происшествия открыто уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый взят под стражу. Сейчас полицейские занимаются поиском соучастников преступления.

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