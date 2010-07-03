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Москва 24

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Происшествия

07:37

Полицейские поймали подозреваемого в серии краж на сумму более миллиона рублей

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подмосковным полицейским удалось найти и задержать подозреваемого в краже более 100 единиц оборудования систем противопожарной безопасности. Общий ущерб от действий преступника оценивается в сумму свыше 1 миллиона рублей. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на слова начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяны Петровой.

"Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Клин задержали 22-летнего уроженца Севеверо-Кавказского региона, подозреваемого в совершении серии краж. Установлено, что злоумышленники, используя ключи от домофонов, проникали в подъезды многоквартирных домов, расположенных по улице Чайковского, снимали металлические решетки в шахтах со второго по последние этажи и похищали электроприводы для клапанов системы дымоудаления", – подтвердила Петрова.

Начальник пресс-службы указала, что полицейским удалось установить и задержать одного из подозреваемых в столице. В этом сотрудникам правоохранительных органов помогли записи камер видеонаблюдения. В квартире злоумышленника были обнаружены ключи от домофонов, а также инструменты, которые использовались для совершения преступлений.

По фактам происшествия открыто уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый взят под стражу. Сейчас полицейские занимаются поиском соучастников преступления.

Ранее разбойное нападение с ножом произошло на юго-востоке Москвы. Злоумышленник отвел потерпевшего к банкомату и потребовал снять деньги с карточки.

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