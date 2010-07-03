Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

03:20

Разбойное нападение с ножом произошло на юго-востоке Москвы

происшествия криминал город

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Злоумышленник совершил разбойное нападение с ножом на дворника на юго-востоке столицы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В ведомстве рассказали, что инцидент случился днем 25 ноября во дворе на Рязанском проспекте. Преступник с ножом в руках потребовал денег у дворника 1989 года рождения. После злоумышленник отвел потерпевшего к банкомату на улице Сормовская. Он отобрал снятые с карты жертвы 4 тысячи рублей.

"В течение получаса сотрудники полиции задержали неработающего мужчину 1990 года рождения, которого изобличили в содеянном", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в отношении гражданина открыто уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

"Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", – резюмировали в ведомстве.

Ранее двое с ножом и пистолетом отняли у мужчины паспорт. Инцидент произошел в Текстильщиках.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика