Разбойное нападение с ножом произошло на юго-востоке Москвы

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Злоумышленник совершил разбойное нападение с ножом на дворника на юго-востоке столицы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В ведомстве рассказали, что инцидент случился днем 25 ноября во дворе на Рязанском проспекте. Преступник с ножом в руках потребовал денег у дворника 1989 года рождения. После злоумышленник отвел потерпевшего к банкомату на улице Сормовская. Он отобрал снятые с карты жертвы 4 тысячи рублей.

"В течение получаса сотрудники полиции задержали неработающего мужчину 1990 года рождения, которого изобличили в содеянном", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в отношении гражданина открыто уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

"Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", – резюмировали в ведомстве.

Ранее двое с ножом и пистолетом отняли у мужчины паспорт. Инцидент произошел в Текстильщиках.