СК завел дело после нападения подростков на сверстника в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пятнадцатилетний подросток в Москве оказался в больнице после разбойного нападения сверстников, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

По версии следствия, 23 ноября вблизи здания на Ярославском шоссе двое несовершеннолетних напали на юношу. Его доставили в медучреждение, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Дело расследуется по статье "Разбой". Личности нападавших установлены, с ними будут проводить следственные действия.

В октябре стало известно, что подросток избил полицейского, приехавшего в квартиру на севере Москвы по заявлению о хулиганстве. Это случилось в доме 11 по улице Синявинская.

Хулигана задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Полицейский обратился в медучреждение.