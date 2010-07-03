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11:11

Подросток напал с ножом на сотрудников школы во Франции

происшествия за рубежом

11:11

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Фото: ТАСС/Julien Mattia/NurPhoto via ZUMA Press

Подросток набросился с ножом на сотрудниц школы во французском Марселе, сообщает РИА Новости. В результате пострадали две женщины.

Одна из них получила несколько ножевых ранений, другую злоумышленник бил кулаком. Обеих женщин госпитализировали, их жизни ничто не угрожает.

Инцидент произошел около 06:30 (07:30 мск) возле одной из школ города. После нападения 17-летний молодой человек пустился в бега. Полиция задержала подозреваемого спустя несколько часов. Информации о нем и о его мотивах к настоящему времени нет.

Утром 28 мая в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Вторую такую же бутылку он бросил в коридор школы, но пожара не было. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове. Парень попытался сбежать, но его успели поймать и арестовали. Сейчас он обвиняется в покушении на убийство, но вину отрицает.

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происшествия за рубежом

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