Школьницы совершили пять нападений на людей во Владимире

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Две школьницы совершили пять нападений во Владимире за час. Инцидент произошел 26 сентября, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственный комитет по региону, что пьяные девушки 15 и 16 лет сначала напали на идущую в школу девочку.

Одна из напавших схватила ребенка за волосы и бросила на асфальт, а затем у девочки отобрали деньги и телефон. Нападавших задержали по "горячим следам".

Позже выяснилось, что в течение часа они напали еще на четверых человек, совершив попытку хищения имущества граждан, передает НСН.

"Нападали на женщин, старались вырвать из их рук сумку, где находились дорогие телефоны и денежные средства", – говорится в сообщении.

В Саратовской области 15-летний школьник ранее бросил под дверь кабинета бутылку с зажигательной смесью и ударил ученицу ледорубом по голове.