Подросток избил полицейского на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подросток избил полицейского, приехавшего в квартиру на севере Москвы по заявлению о хулиганстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Инцидент произошел в доме 11 по улице Синявинская. Хулигана задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

После происшествия сотрудник полиции обратился в медицинское учреждение.

Ранее в Брянской области умер 17-летний подросток, ранее избитый пьяным полицейским. Инцидент произошел в поселке Локоть.