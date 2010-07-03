Подросток избил полицейского на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Подросток избил полицейского, приехавшего в квартиру на севере Москвы по заявлению о хулиганстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
Инцидент произошел в доме 11 по улице Синявинская. Хулигана задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.
После происшествия сотрудник полиции обратился в медицинское учреждение.
Ранее в Брянской области умер 17-летний подросток, ранее избитый пьяным полицейским. Инцидент произошел в поселке Локоть.