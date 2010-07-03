В Москве напали на депутата после замечания водителю BMW

В столице совершено нападение на муниципального депутата Александра Закускина, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во вторник, 10 сентября, на пешеходном переходе на улице Гиляровского.

Депутат переходил дорогу, его не пропустил водитель BMW X5. Мужчина постучал в заднее левое стекло машины, после чего из иномарки вышли три человека, один из которых ударил депутата по ногам.

"Закускин упал на землю и порвал рукав пиджака, а нападавшие скрылись", – рассказал источник. Депутат обратился в травмпункт, врачи диагностировали у него ушиб локтя и поясницы.

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