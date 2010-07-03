Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:57

В Москве напали на депутата после замечания водителю BMW

происшествия

11:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: meschanka.mos.ru

В столице совершено нападение на муниципального депутата Александра Закускина, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во вторник, 10 сентября, на пешеходном переходе на улице Гиляровского.

Депутат переходил дорогу, его не пропустил водитель BMW X5. Мужчина постучал в заднее левое стекло машины, после чего из иномарки вышли три человека, один из которых ударил депутата по ногам.

"Закускин упал на землю и порвал рукав пиджака, а нападавшие скрылись", – рассказал источник. Депутат обратился в травмпункт, врачи диагностировали у него ушиб локтя и поясницы.

Ранее сообщалось, что мужчина избил 60-летнего врача скорой помощи в Южном Чертанове. По словам медика, он приехал по вызову женщины, пожаловавшейся на плохое самочувствие. Однако сын пациентки мешал осмотру и нецензурно оскорблял заявителя. Когда врач выходил из квартиры, молодой человек ударил его ногой. Он упал, тогда парень несколько раз ударил его по лицу и закрылся дома.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика