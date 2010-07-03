Мужчина избил 60-летнего врача скорой помощи в Южном Чертанове

В полицию обратился 60-летний врач, рассказавший о нападении в квартире в 3-м Дорожном проезде. По словам медика, он приехал по вызову женщины, пожаловавшейся на плохое самочувствие. Однако сын пациентки мешал осмотру и нецензурно оскорблял заявителя.
Когда врач выходил из квартиры, молодой человек ударил его ногой. Он упал, тогда парень несколько раз ударил его по лицу и закрылся дома. В МВД начали проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Это не первый случай нападения на медиков. В связи с этим летом 2017 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении два законопроекта по защите прав медицинских работников.
В первом документе предлагается ввести новую статью в УК РФ – "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи". Она предполагает наказание за воспрепятствование медработнику оказания медицинской помощи путем удержания, угроз, а также создания препятствий по доступу к больному, если это повлечет по неосторожности вред средней тяжести его здоровью. Наказание варьируется от штрафа в 40 тысяч рублей до ареста на четыре месяца.
Другим законопроектом совершенствуются меры ответственности за непредоставление преимущества в движении машинам скорой помощи.
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