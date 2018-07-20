Госдума может принять законопроект о защите медиков до конца года

Законопроект о введении уголовного наказания за воспрепятствование оказанию медицинской помощи будет рассмотрен Госдумой во втором и третьем чтениях в осеннюю сессию. Об этом сообщил Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
"Я думаю, в следующей сессии примем. Сейчас было много актуальных законов, по времени не получилось заняться этой темой более подробно. Я думаю, осенью мы решим эти вопросы",– сказал он, передает Агентство "Москва".
В начале июня депутаты Госдумы приняли в первом чтении два законопроекта по защите прав медицинских работников. Законопроекты размещены в базе данных нижней палаты парламента.
В первом документе предлагается ввести новую статью в Уголовный кодекс РФ – "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи".
Статья предусматривает наказание за воспрепятствование медработнику оказания медицинской помощи путем удержания, угроз, а также создания препятствий по доступу к больному, если это повлечет по неосторожности вред средней тяжести его здоровью.
Наказание варьируется от штрафа в 40 тысяч рублей до ареста на четыре месяца.
Другим законопроектом совершенствуются меры ответственности за непредставление преимущества в движении машинам скорой помощи.
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