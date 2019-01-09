Неизвестные избили депутата в Москве

На депутата по Ломоносовскому району Москвы Кирилла Чиркина напали неизвестные. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 января, написал он на своей странице в Facebook.

"Несколько ударов по голове, в затылок, вроде тупым предметом. Со спины. Подленько на мой взгляд", – написал Чиркин. Нападение он назвал "ответкой".

Он отметил, что потребовалась госпитализация. Депутат указал, что связывает нападение со своей общественной деятельностью.

Кирилл Чиркин работает управляющим ЖСК "Главмосстроевец", говорится на сайте муниципального округа "Ломоносовский". По образованию специалист по управлению и юрист. Окончил Высшую школу экономики, сейчас является аспирантом Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.