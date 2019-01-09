Неизвестные избили депутата в Москве

На депутата по Ломоносовскому району Москвы Кирилла Чиркина напали неизвестные. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 января, написал он на своей странице в Facebook.
"Несколько ударов по голове, в затылок, вроде тупым предметом. Со спины. Подленько на мой взгляд", – написал Чиркин. Нападение он назвал "ответкой".
Он отметил, что потребовалась госпитализация. Депутат указал, что связывает нападение со своей общественной деятельностью.
Кирилл Чиркин работает управляющим ЖСК "Главмосстроевец", говорится на сайте муниципального округа "Ломоносовский". По образованию специалист по управлению и юрист. Окончил Высшую школу экономики, сейчас является аспирантом Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.