МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска

Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видео задержания подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 31-летнего мужчины.

По данным следствия, ночью 15 сентября 24-летний и 29-летний приятели поссорились по телефону с мужчиной и приехали к нему домой. Там на лестничной площадке они нанесли ему множественные телесные повреждения. Потерпевшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Как уточняется, сначала полиция завела дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Однако после смерти мужчины, 6 октября, его переквалифицировали на "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Установлено, что один из задержанных имел судимость за мошенничество и грабеж, а второй – за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Ранее безработный москвич до смерти избил знакомого. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Тело обнаружили в одной из квартир дома на Челюскинской улице 9 октября. Судмедэксперты установили, что смерть наступила около суток назад. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

14 октября стало известно, что мужчина избил соседку на лестничной площадке в подмосковном Одинцове. Пострадавшей оказалась серебряный призер Олимпийских игр и многократная чемпионка Европы и мира по боксу Софья Очигава. Она заявила, что на лестничной площадке одного из домов на нее напал сосед 1991 года рождения. В ходе конфликта он причинил ей телесные повреждения и угрожал убийством.