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Происшествия

16:46

Чемпионку Европы и мира по боксу избили в Одинцове

происшествия криминал

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчина избил соседку на лестничной площадке в подмосковном Одинцове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Пострадавшей оказалась серебряный призер Олимпийских игр и многократная чемпионка Европы и мира по боксу Софья Очигава.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница 1987 года рождения. Она заявила, что на лестничной площадке одного из домов на нее напал сосед 1991 года рождения. В ходе конфликта он причинил ей телесные повреждения и угрожал убийством.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее безработный москвич до смерти избил знакомого. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Тело обнаружили в одной из квартир дома на Челюскинской улице 9 октября. Судмедэксперты установили, что смерть наступила около суток назад. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

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