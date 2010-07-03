Тела двух мужчин и белый порошок нашли в съемной квартире в Химках

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Тела двух мужчин обнаружили в квартире в подмосковных Химках, сообщает Агентство "Москва". Следственный комитет выясняет обстоятельства их смерти.

Старший помощник главы СК России по Московской области Ольга Врадий уточнила, что тела молодых людей 1990 и 1992 годов рождения нашли в арендуемой квартире на улице Германа Титова. Внешних признаков насильственной смерти при этом не было.

Также в помещении обнаружили порошок белого цвета. Его направили на химическое исследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти мужчин. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По неподтвержденной информации, молодые люди работали бортпроводниками в российских авиакомпаниях.

10 июля в отеле на территории ТиНАО обнаружили тело молодой девушки. Позже стало известно, что погибшая – 23-летняя Альбина Мухамедзянова – работала стюардессой.

По данным СМИ, тело Альбины обнаружила уборщица отеля, где накануне девушка вместе с молодым человеком сняла номер. Подозреваемого в убийстве девушки задержали. Им оказался 25-летний житель столицы.