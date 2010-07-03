Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:57

Тела двух мужчин и белый порошок нашли в съемной квартире в Химках

происшествия

Фото: телеграм-канал Life Shot

Тела двух мужчин обнаружили в квартире в подмосковных Химках, сообщает Агентство "Москва". Следственный комитет выясняет обстоятельства их смерти.

Старший помощник главы СК России по Московской области Ольга Врадий уточнила, что тела молодых людей 1990 и 1992 годов рождения нашли в арендуемой квартире на улице Германа Титова. Внешних признаков насильственной смерти при этом не было.

Также в помещении обнаружили порошок белого цвета. Его направили на химическое исследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти мужчин. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По неподтвержденной информации, молодые люди работали бортпроводниками в российских авиакомпаниях.

10 июля в отеле на территории ТиНАО обнаружили тело молодой девушки. Позже стало известно, что погибшая – 23-летняя Альбина Мухамедзянова – работала стюардессой.

По данным СМИ, тело Альбины обнаружила уборщица отеля, где накануне девушка вместе с молодым человеком сняла номер. Подозреваемого в убийстве девушки задержали. Им оказался 25-летний житель столицы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика