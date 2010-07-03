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Москва 24

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Происшествия

15:46

Безработный москвич до смерти избил знакомого

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в причинении смертельных травм мужчине на северо-востоке Москвы.

Тело обнаружили в одной из квартир дома на Челюскинской улице 9 октября. Судмедэксперты установили, что смерть наступила около суток назад.

"Сотрудники уголовного розыска задержали безработного гражданина 1985 года рождения. Как выяснилось, 8 октября между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил оппонента в голову", – рассказал Агентству "Москва" источник в полиции.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Накануне сообщалось, что в Домодедовском городском суде арестовали подозреваемого в расправе над 17-летней студенткой. Тело девушки обнаружили 4 октября. Предполагаемого убийцу вычислили и задержали довольно быстро. По версии следствия, это бывший муж сестры девушки. Мотив в правоохранительных органах тоже назвали: "личные неприязненные отношения".

В начале октября подростка задержали по подозрению в убийстве школьницы в Балашихе. Тело 15-летней девочки с травмой головы нашли 2 октября внутри заброшенного здания. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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