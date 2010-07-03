Балерину посадили в тюрьму за избиение двух полицейских

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Испанская балерина Дайана Андреас Ривера получила два месяца тюрьмы за избиение полицейских в лондонском аэропорте Хитроу, передает РИА Новости.

Танцовщице также запретили выступать в течение года после освобождения.

Инцидент произошел несколько дней назад. Отмечается, что девушка была сильно пьяна. Сотрудники правоохранительных органов попросили ее покинуть здание, та отказалась, возник конфликт, закончившийся потасовкой.

Ривера, выступающая в престижной танцевальной компании Víctor Ullate Ballet, признала вину и извинилась за неподобающее поведение.

Ранее в Москве безработный мужчина 1990 года рождения бросил в полицейских страйкбольную гранату. Инцидент произошел на улице Паперника. Полицейские успели отбросить пиротехническое изделие в сторону, никто не пострадал. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.