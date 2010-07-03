СК раскрыл подробности убийства жителя Красноярска двумя друзьями

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После конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора, двое друзей ранили своего знакомого. Позже потерпевший скончался от полученных травм в медучреждении.

По предварительной версии следствия, ночью 15 сентября приятели поссорились по телефону с мужчиной и приехали к нему домой. Там на лестничной площадке они нанесли ему множественные телесные повреждения. Потерпевшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ, сначала полиция завела дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Однако после смерти мужчины, 6 октября, его переквалифицировали на "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". 10 октября материалы получили следователи.

Устанавливаются обстоятельства и роль каждого из фигурантов в преступлении. Решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании им меры пресечения.

В этом же месяце 15-летний подросток признался, что убил сверстницу из параллельного класса в ходе внезапной ссоры. Тело девочки с травмой головы нашли внутри заброшенного здания. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого арестовали.