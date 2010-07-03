Убившего клиента паба бармена приговорили к 8 годам колонии

Бармена одного из пабов в центре столицы приговорили к 8 годам колонии за убийство клиента, сообщила Агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
По данным следствия, между посетителем и барменом произошел конфликт с потасовкой, в результате которого последний задушил мужчину.
"Следствием и судом установлено, что утром 2 февраля в помещении бара, расположенного по улице Земляной Вал, было обнаружено тело посетителя 1990 года рождения с признаками механической асфиксии", – сказала Иванова.
Мужчину осудили по статье "Убийство".
Также осужденный должен выплатить потерпевшей стороне более 1 миллиона 270 тысяч рублей за моральный ущерб.
Как сообщалось, 2 февраля под утро гости начали расходиться, однако один из клиентов паба не желал идти домой, по словам очевидцев, он уже был сильно пьян. Бармен отказал ему в обслуживании, и молодой человек полез на стойку в попытке достать алкоголь.
Началась драка, уже через несколько минут стало понятно, что гость не дышит. На теле погибшего врачи обнаружили многочисленные ссадины и ушибы, в том числе в области головы.
Бармен до смерти забил клиента на открытии нового паба
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.