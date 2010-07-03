Убившего клиента паба бармена приговорили к 8 годам колонии

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Бармена одного из пабов в центре столицы приговорили к 8 годам колонии за убийство клиента, сообщила Агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По данным следствия, между посетителем и барменом произошел конфликт с потасовкой, в результате которого последний задушил мужчину.

"Следствием и судом установлено, что утром 2 февраля в помещении бара, расположенного по улице Земляной Вал, было обнаружено тело посетителя 1990 года рождения с признаками механической асфиксии", – сказала Иванова.

Мужчину осудили по статье "Убийство".

Также осужденный должен выплатить потерпевшей стороне более 1 миллиона 270 тысяч рублей за моральный ущерб.

Как сообщалось, 2 февраля под утро гости начали расходиться, однако один из клиентов паба не желал идти домой, по словам очевидцев, он уже был сильно пьян. Бармен отказал ему в обслуживании, и молодой человек полез на стойку в попытке достать алкоголь.

Началась драка, уже через несколько минут стало понятно, что гость не дышит. На теле погибшего врачи обнаружили многочисленные ссадины и ушибы, в том числе в области головы.

