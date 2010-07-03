Подозреваемые в избиении до смерти человека задержаны в Красноярске

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Задержаны двое подозреваемых по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 31-летнего жителя города Красноярска. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, ночью 15 сентября 24-летний и 29-летний приятели поссорились по телефону с мужчиной и приехали к нему домой. Там на лестничной площадке они нанесли ему множественные телесные повреждения. Потерпевшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Как уточняется, сначала полиция завела дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Однако после смерти мужчины, 6 октября, его переквалифицировали на "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Установлено, что один из задержанных имел судимость за мошенничество и грабеж, а второй – за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

В этом же месяце 15-летний подросток признался, что убил сверстницу из параллельного класса в ходе внезапной ссоры. Тело девочки с травмой головы нашли внутри заброшенного здания. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого арестовали.

