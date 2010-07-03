Двое с ножом и пистолетом отняли у мужчины паспорт в Текстильщиках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные похитили у мужчины в Текстильщиках паспорт и скрылись. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел возле дом 4 на улице Люблинской. Как отмечается, вечером 20 ноября от мужчины 1990 года рождения в полицию поступило сообщению о разбойном нападении. Оперативники выяснили, что двое неизвестные с похожими на пистолет и нож предметами похитили у потерпевшего паспорт, после чего скрылись с места ЧП.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В настоящий момент проводятся следственные мероприятия по установке личности нападавших.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на пожилого мужчину на западе столицы. Злоумышленник избил супругов и, угрожая им ножом, потребовал вернуть несуществующий долг в 50 тысяч рублей. Затем он украл ключи от машины Mitsubishi Lancer и скрылся.

