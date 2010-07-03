Полицейские задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий из квартиры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже ювелирных украшений из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что злоумышленник проник в квартиру на первом этаже жилого дома и похитил золотые украшения на общую сумму более 250 тысяч рублей. Оперативники смогли быстро установить и задержать подозреваемого. При досмотре у мужчины обнаружили деньги, наручные часы и цепочку.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время суд заключил фигуранта дела под стражу до окончания расследования.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на пожилого мужчину на западе столицы. Злоумышленник избил супругов и, угрожая им ножом, потребовал вернуть несуществующий долг в 50 тысяч рублей. Затем он украл ключи от машины Mitsubishi Lancer и скрылся.

