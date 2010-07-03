Участницу шоу "Пацанки" задержали за дебош в Пулково

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Участницу шоу "Пацанки" Анну Михееву задержали за дебош в аэропорту Пулково. Об этом говорится на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

По данным следствия, девушка 1995 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно обругала и пнула ногой сотрудника полиции. По факту произошедшего возбуждены уголовное и административное дела. Расследование дела продолжается, устанавливаются подробности инцидента.

Сама Михеева рассказала на своей страничке в Instagram, что у нее все в порядке, она находится дома, добавив, что ее "задержали на очень долгое время".

"Я дома наконец-то. Меня задержали на очень долгое время. <…> Никаких наркотиков, никакой проституции", – пояснила девушка.

Шоу "Пацанки" выходит на телеканале "Пятница!". В шоу принимают участие трудные подростки, которые имеют проблемы с окружающим их обществом. Справиться с трудностями им помогают профессиональные педагоги и психологи.

