Гражданина Азербайджана осудили на два года колонии за хулиганство на борту самолета

15:14
Фото: скриншот видео соцсети
Гражданина Азербайджана приговорили к двум годам колонии за хулиганство во время рейса Оренбург – Москва. Об этом сообщил "Интерфакс" по итогам судебного заседания.
Приговор мужчине вынес суд в Оренбургской области. Иностранца признали виновным сразу по двум статьям – "Хулиганство с оказанием сопротивления представителю власти" и "Публичное оскорбление представителя власти". В колонии общего режима мужчина проведет 2 года и 1 месяц.
По версии следствия, гражданин Азербайджана собирался вылететь из Оренбурга в московский аэропорт Шереметьево. Во время движения самолета по взлетной полосе пассажир стал вести себя агрессивно и сопротивлялся бортпроводникам. Капитан лайнера принял решение прервать взлет и вернул самолет на стоянку.
"Подсудимый был снят с рейса и доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Оренбурга. При доставлении в дежурную часть гражданин оказывал сопротивление и нецензурно выражался в отношении сотрудника полиции", – уточнили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.
Ранее стало известно об инциденте в столичном аэропорту Домодедово. Гражданина Таджикистана сняли с рейса по маршруту Москва Куляб из-за агрессивного поведения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В конце октября аналогичная ситуация произошла на борту самолета, который должен был направиться в Тель-Авив из московского аэропорта Шереметьево. Дебош на борту воздушного судна еще до взлета устроила российская актриса Лидия Вележева.
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