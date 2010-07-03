Гражданина Азербайджана осудили на два года колонии за хулиганство на борту самолета

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Гражданина Азербайджана приговорили к двум годам колонии за хулиганство во время рейса Оренбург – Москва. Об этом сообщил "Интерфакс" по итогам судебного заседания.

Приговор мужчине вынес суд в Оренбургской области. Иностранца признали виновным сразу по двум статьям – "Хулиганство с оказанием сопротивления представителю власти" и "Публичное оскорбление представителя власти". В колонии общего режима мужчина проведет 2 года и 1 месяц.

По версии следствия, гражданин Азербайджана собирался вылететь из Оренбурга в московский аэропорт Шереметьево. Во время движения самолета по взлетной полосе пассажир стал вести себя агрессивно и сопротивлялся бортпроводникам. Капитан лайнера принял решение прервать взлет и вернул самолет на стоянку.

"Подсудимый был снят с рейса и доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Оренбурга. При доставлении в дежурную часть гражданин оказывал сопротивление и нецензурно выражался в отношении сотрудника полиции", – уточнили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Ранее стало известно об инциденте в столичном аэропорту Домодедово. Гражданина Таджикистана сняли с рейса по маршруту Москва Куляб из-за агрессивного поведения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В конце октября аналогичная ситуация произошла на борту самолета, который должен был направиться в Тель-Авив из московского аэропорта Шереметьево. Дебош на борту воздушного судна еще до взлета устроила российская актриса Лидия Вележева.