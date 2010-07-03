Рейс Москва – Душанбе совершил экстренную посадку

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Самолет А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва - Душанбе, вынужденно приземлился в Ташкенте. Об этом проинформировал РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта столицы Узбекистана.

"Борт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Душанбе, в 6:10 (4:10 по московскому времени) вынужденно сел в Ташкенте. Причина – гроза в аэропорту назначения", – подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что самолет должен был прибыть в Душанбе в 4:00 по московскому времени. Сейчас судно ожидает вылета из Ташкента для продолжения выполнения рейса. Все пассажиры находятся на борту.

Ранее самолет Сочи – Москва не вылетел из аэропорта отправления. Сообщалось о технической неисправности воздушного судна.