Задержанный из-за звонка о минировании самолет вылетел из Екатеринбурга в Сургут

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Самолет авиакомпании Utair рейса Екатеринбург – Сургут, который задержали из-за ложного звонка о минировании, вылетел в пункт назначения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Вечером 31 октября появилась информация о минировании самолета авиакомпании Utair, который готовился к вылету по маршруту Екатеринбург – Сургут в аэропорту Кольцово. На номер 112 поступил анонимный звонок, после чего к воздушному судну прибыли экстренные службы.

Для проверки потребовалось высадить из самолета всех пассажиров. На момент звонка на борту их было 60 человек. Аэропорт при этом было решено не эвакуировать.

Сообщалось, что звонившим, потенциально, мог быть кто-то из опоздавших на рейс пассажиров. Позднее была установлена личность злоумышленника, который совершил звонок. Задержанным оказался гражданин России 1982 года рождения.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области подчеркнули, что телефонному хулигану грозит уголовная ответственность и крупный штраф.

